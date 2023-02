De Luca: su preside Firenze da Valditara osservazioni sgangherate

Venerdì 24 febbraio 2023 - 15:54

Io le voglio esprimere la mia solidarietà e ammirazione

Napoli, 24 feb. (askanews) – “Voglio esprimere la mia solidarietà e la mia ammirazione alla preside di una scuola di Firenze, la professoressa Annalisa Savino, che ha inviato una lettera importante, significativa e appassionata ai suoi studenti nella quale non ha fatto altro che ricordare i valori della Costituzione italiana. Incredibilmente il ministro Valditara, anziché esprimere magari in maniera riservata un apprezzamento alla preside, ha fatto osservazioni volgari e sgangherate”. E’ il commento del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta Facebook.“La preside ha dimostrato anche nel silenzio che ha mantenuto dopo l’esternazione di Valditara la sua grande sobrietà e qualità umana e professionale. Che grande donna e che grande educatrice. – continua il governatore – A volte capita in questo circo equestre che è l’Italia di trovare dei funzionari pubblici che hanno senso delle istituzioni e proprio dovere”. “Mi permetterei di chiedere a Valditara di preoccuparsi di altre cose, di non chiudere centinaia di scuole” conclude De Luca.