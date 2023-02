De Luca: La Russa? Suo incarico impone obbligo misurare le parole

Venerdì 24 febbraio 2023 - 16:03

Chi vuole dire quello che gli passa per testa non si candida

Napoli, 24 feb. (askanews) – “La Russa in un’intervista ha rivendicato il suo diritto di dire quello che gli passa per la testa, però bisognerebbe spiegare al senatore La Russa che non è così. Chi vuole dire quello che gli passa per la testa non si candida a fare il presidente del Senato: seconda carica dello Stato, e in quanto tale rappresentante dell’Italia e degli italiani tutti”. Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì, commenta le parole del presidente del Senato, il quale qualche giorno fa in una intervista aveva dichiarato che la notizia di un figlio gay l’avrebbe “accettata con dispiacere, perché sarebbe un figlio che non mi somiglierebbe, sarebbe come se fosse milanista, è un paragone preciso, quello che faccio”. Il governatore, invece, ricorda che “questo incarico e questa responsabilità impone l’obbligo a chi la ricopre di misurare le parole. Ma ve l’ho detto, questa non è una nazione, è un circo equestre” conclude.