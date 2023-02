Bonaccini: il mio voto ai primi cinque mesi del governo Meloni è 4

Venerdì 24 febbraio 2023 - 09:02

E "condanno silenzio governo su pestaggio Firenze e le parole vergognose di Valditara"

Roma, 24 feb. (askanews) – Sui primi cinque mesi del governo Meloni “il mio voto è 4. Dovevano cancellare le accise sulla benzina, le hanno aumentate, colpendo i bilanci delle famiglie già provati dall’inflazione; dovevano risolvere il problema del Superbonus e lo hanno scaricato su imprese e lavoratori; arginare con disumanità gli sbarchi e invece sono cresciuti: allora se la son presa con le Ong e l’Europa, isolando l’Italia. In politica estera le posizioni di due partiti di maggioranza su tre indeboliscono il governo e ci rendono meno credibili agli occhi del mondo”. Lo dice in un’intervista a Repubblica il candidato leader del Pd Stefano Bonaccini. Io non ho bisogno di darle dell’incapace per sostenere le mie ragioni contro le sue – spiega -. Quella sarebbe un’opposizione urlata ma inutile…Se uno vince le elezioni è perché gli italiani l’hanno ritenuto più capace.Ma governare bene è un’altra cosa”.Inoltre “voglio condannare il silenzio del governo sull’aggressione di Firenze e le parole vergognose del ministro Valditara. Ecco, si fermi perché su quella linea non passerà. Se davanti a due ragazzi picchiati davanti al loro liceo il problema è la lettera della dirigente scolastica, basata sui valori della democrazia e dell’antifascismo, allora l’unico fuori posto è lui.Noi staremo sempre dall’altra parte, con la preside e i suoi studenti”.Bea/Int14