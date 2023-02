Lazio, Rocca: mi diverte leggere le ricostruzioni sulla giunta

Giovedì 23 febbraio 2023 - 12:52

"Nessuna bozza e nessun litigio"

Roma, 23 feb. (askanews) – Nessuna bozza, nessun litigio. Ad assicurarlo, in merito a quella che sarà la nuova giunta regionale del Lazio, il neoeletto presidente Francesco Rocca, oggi a Palazzo Chigi per una visita di cortesia al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, incontro non in agenda per il governatore, che in questi giorni è al lavoro sulla formazione della giunta.“Mi sto divertendo da morire leggendo le ricostruzioni sui giornali. Ci sono alcuni nomi che escono che sono nomi seri e credibili, ma non c’è nessuna frizione, gelosia o ambizione”, ha detto Rocca in merito a voci che raccontano di attriti con la Lega, ricostruzioni smentite poco fa anche dal partito di Matteo Salvini.