Consiglio Toscana, impegno Annibali e Basanieri su diritti donne

Giovedì 23 febbraio 2023 - 18:22

"Ci siamo e ci saremo sempre"

Firenze, 23 feb. (askanews) – “Ci siamo e ci saremo sempre, con forza, a sostegno di tutte le donne e contro ogni forma di discriminazione, ogni violenza, ogni stereotipo di genere. La costruzione di una cultura di vera parità è obiettivo comune e stiamo già pensando a progetti ed iniziative che possano confermare i valori identitari della Toscana”. Lucia Annibali, difensora civica regionale in Toscana, e Francesca Basanieri, presidente della commissione regionale per le pari opportunità, si sono incontrate e hanno iniziato un “percorso di collaborazione comune per rendere le donne più forte e libere”.“Ci siamo confrontate a lungo su temi e aspetti che coinvolgono le donne sia in termini di pari opportunità che di violenza di genere” ha dichiarato Lucia Annibali al termine dell’incontro cui hanno partecipato anche le altre componenti della Commissione. “Insieme abbiamo deciso di unire le forze e lanciare progetti pilota che insistano sulle reali esigenze delle donne” ha spiegato la Difensora civica.“È volontà comune – ha sottolineato Francesca Basanieri – iniziare percorsi di difesa dei diritti delle donne di tutta la Toscana. Lo stretto rapporto di collaborazione con la Difensora civica sono certa potrà dare a tutte le donne reali opportunità di crescita, riscatto e conquista di diritti troppo spesso ancora calpestati”.Nel corso del pomeriggio Lucia Annibali ha incontrato anche il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale Marco Landi dando così seguito alla volontà, dichiarata al presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e ai capigruppo lo scorso 1 febbraio, di confrontarsi e toccare con mano esigenze ed interessi delle cittadine e dei cittadini della Toscana.