Ucraina, De Luca: Meloni dia soldi a sanità e non per nuove armi

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 16:17

Tra poco non avremo più possibilità di turni nei pronto soccorso

Napoli, 22 feb. (askanews) – “Abbiamo ascoltato il presidente del Consiglio Meloni promuovere una nuova politica di forniture di armi. In questo momento, anziché fare armi e produrre munizioni, diamo soldi alla sanità italiana perché non c’è più un medico”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Bacoli (Napoli) per la riapertura del cantiere della nuova stazione ferroviaria. “Fra poco non avremo la possibilità di fare i turni nei pronto soccorso. Questa notizia è arrivata al presidente del Consiglio?”, ha aggiunto il governatore.