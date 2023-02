Roma, al Tar il 5 luglio ricorso ‘No Inc’ di Italia Nostra

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 14:53

"Approfondiremo difesa dello Stato, della Regione e di Roma"

Roma, 22 feb. (askanews) – “Oggi si è tenuta l’udienza cautelare sul ricorso presentato al Tar del Lazio dallo studio legale Galletti promosso da: Italia Nostra, Coordinamento No discariche No inceneritori (Comitati di quartiere Canestrini, Santa Palomba, Ats Torvaianica Latium Vetus e altri) e Comitato Ust. Come avevamo previsto vista la complessità del ricorso, è stato lo stesso presidente del Tar della sezione quinta che ha chiesto ai nostri legali, di fissare una data per il merito nel più breve tempo possibile indicata nel 5 luglio 2023, al fine di discutere più accuratamente la vicenda che è molto complessa”. Lo annuncia l’associazione Italia Nostra in una nota congiunta con i comitati. “Tutte le parti sono state d’accordo e questo ci consente intanto di vedere la progettazione che sarà depositata a breve – sottolineano i proponenti – e fare i cosiddetti eventuali motivi aggiunti al ricorso, quindi questo tempo ci è utile per depositare documentazione su ulteriori criticità”. “Siamo al lavoro insieme allo studio legale Galletti per approfondire ulteriori elementi previsti nella difesa dello Stato, della Regione e di Roma Capitale”, conclude la nota.