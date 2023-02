Giubileo 2025, Gualtieri: via lavori sottopasso p.za Pia a giugno

Mercoledì 22 febbraio 2023 - 20:49

"Stiamo procedendo secondo la tabella di marcia"

Roma, 22 feb. (askanews) – “Grazie anche agli interventi legislativi introdotti nel decreto Pnrr 3 che consentono una semplificazione e una accelerazione delle procedure di gara sugli interventi più importanti, e per i quali ringrazio il Governo, abbiamo verificato che, ad esempio, per il sottopasso di Piazza Pia potremmo partire con i lavori già a giugno”. Lo ha annunciato il sindaco di Roma e commissario per il giubileo Roberto Gualtieri, al termine dell’incontro della Cabina di regia per il grande evento “Anche a Piazza San Giovanni, Piazza Risorgimento e Stazione Termini i lavori potranno partire un po’ prima del previsto – ha aggiunto Gualtieri -. Abbiamo fatto una ricognizione di tutti gli interventi, stiamo procedendo secondo la tabella di marcia, nei casi che ho detto, in anticipo”.