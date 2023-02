Pnrr Edilizia scolastica, Zaia: oltre 76 mln euro per nuovi spazi

Martedì 21 febbraio 2023 - 15:47

"Da offrire ai nostri ragazzi"

Venezia, 21 feb. (askanews) – “La programmazione dell’edilizia scolastica è uno dei punti di forza dell’operato della regione del Veneto. Da anni siamo rigorosi nell’attuazione dei piani con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti veneti di poter studiare in spazi adatti all’apprendimento e sicuri. In questo caso, grazie ai fondi del PNNR, sono oltre 76 milioni di euro le risorse che il Ministero dell’istruzione metterà a disposizione delle scuole in tutto il territorio regionale grazie sulla base delle graduatorie del bando approvato”.Così Luca Zaia, Presidente della regione del Veneto annuncia l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili da trasmettere al MIM per il finanziamento con la seconda tranche di risorse destinate alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3 del Pnrr.Il bando, in conformità alle istruzioni del Ministero dell’istruzione e del merito, ha stabilito i criteri per la formazione di un secondo piano regionale di interventi di edilizia scolastica da finanziare con ulteriori risorse pari a 76.085.987,20 euro destinate alla citata linea di finanziamento del PNRR.“Vorrei evidenziare che fino ad oggi i fondi per le scuole derivanti dal PNRR in Veneto fino ad oggi sono stati ben utilizzati, integrando quanto previsto dalla programmazione ordinaria – sottolinea Zaia -. L’assessorato e i tecnici regionali hanno lavoro in stretto accordo con gli enti locali, costruendo bandi con graduatorie. Un metodo di lavoro che è divenuto garanzia per l’utilizzo al meglio delle risorse messe a disposizione a livello nazionale”.