Pd, Bonaccini: nessuna rottamazione, ma qualcuno può sedersi in panchina

Martedì 21 febbraio 2023 - 19:26

"Dopo l'ennesima sconfitta"

Genova, 21 feb. (askanews) – “La parola rottamazione non la condividevo prima e non la condivido ora. Non voglio mandare via nessuno ma a qualcuno che ha avuto ruoli nazionali, dopo l’ennesima sconfitta, possiamo chiedergli di sedersi un attimo in panchina. Dopo tanti anni di incarichi importanti puoi andare anche a fare il volontario nel tuo circolo”. Lo ha detto il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini, durante un incontro pubblico a Genova.Fos/Int14