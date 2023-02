Liguria, M5s: maggioranza senza numero legale, non votato ddl 141

Martedì 21 febbraio 2023 - 12:06

Tosi: succede quando a prendere il sopravvento è la tracotanza

Genova, 21 feb. (askanews) – “Nel Consiglio regionale della Liguria oggi alla maggioranza di Toti è mancato il numero legale per approvare il Ddl 141 per la ratifica dell’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”. Lo spiega in una nota il capogruppo regionale del M5s Fabio Tosi.“Questo – sottolinea Tosi – è quel che succede quando a prendere il sopravvento è la tracotanza e la convinzione di essere al di sopra delle regole dell’aula, persino quando le sedute sono votanti. Avremmo potuto dare una mano al centrodestra? Come M5s non oggi e certamente non in futuro, anche perché lo avevo già ribadito in una seduta di ufficio di presidenza integrato che il nostro gruppo non sarebbe più andato incontro alla giunta. Le castagne dal fuoco – conclude il capogruppo M5s – se le deve togliere da sola”.