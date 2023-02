Autonomia, Toti: verso tavolo al Mit su logistica e portualità

Martedì 21 febbraio 2023 - 20:15

'Con Calderoli incontro proficuo: riforma farà crescere Paese'

Genova, 21 feb. (askanews) – Verrà aperto un tavolo di lavoro al Ministero delle Infrastrutture sul tema dell’autonomia delle Regioni nei settori della logistica e della portualità. Lo spiega in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dopo aver incontrato oggi a Roma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, insieme anche al viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Edoardo Rixi, per delineare i principali elementi di sviluppo e crescita dei porti liguri.“Questo incontro proficuo – sottolinea Toti – sancisce un altro passo avanti verso una riforma che rappresenta una grande opportunità per valorizzare le peculiarità e utilizzare al meglio le proprie risorse. È per questo che la Liguria sta già completando l’iter per richiedere l’autonomia in alcuni settori, a cominciare da quello della logistica e della portualità, assi portanti del nostro territorio e della nostra economia”.“In questa direzione – conclude il governatore ligure – verrà avviato un tavolo di lavoro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con le Regioni che hanno avanzato una richiesta analoga alla nostra. Siamo convinti che una maggiore autonomia delle Regioni consentirà davvero al Paese di crescere, ai cittadini e ai territori di avere maggiori diritti e di colmare quei divari che, per colpa del centralismo e non certo dell’autonomia, da troppo tempo dividono questo Paese”.