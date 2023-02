Rocca (Lazio): oggi celebriamo gli operatori sociosanitari

Lunedì 20 febbraio 2023 - 09:53

Governatore Lazio: il mo impegno a difenderli e ridare loro dignità

Roma, 20 feb. (askanews) – “Oggi è un giorno importante perché celebriamo la terza Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato. Nata nel 2021 per dire grazie alle straordinarie donne e uomini che, nel nostro Paese, hanno letteralmente gettato il cuore oltre l’ostacolo durante la pandemia. Io lo so bene perché ho avuto l’onore di essere al loro fianco”. Così, sui social, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.“Il diritto alla salute è sancito dalla nostra Costituzione. Adesso, nella nuova veste istituzionale, mi impegno solennemente a difendere e ridare dignità a questo patrimonio prezioso di energie nella nostra Regione, con un pensiero particolare a chi ha pagato il prezzo più alto, a chi ha perso la vita per gli altri”, ha aggiunto.