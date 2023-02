Trentino Alto Adige, Calderoli: commissione dei dodici in tempi brevi

Sabato 18 febbraio 2023 - 15:00

"Commissione dei Sei è già stata nominata"

Trento, 18 feb. (askanews) – La Commissione dei Sei? “E’ già stata nominata, in questa settimana è stata individuata anche la parte “Trentino” e quindi penso che nei tempi con cui risponderanno gli individuati positivamente a questa pre-nomina, si possa procedere tranquillamente anche alla definizione della Commissione dei Dodici”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, oggi a Borghetto di Avio (TN), rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito all’individuazione dei nuovi organismi bolzanini e trentini.