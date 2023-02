Legge bilancio Veneto, Ciambetti: norma tesa a valorizzare regionalità

Venerdì 17 febbraio 2023 - 18:43

Legge stabilità regionale

Venezia, 17 feb. (askanews) – “Innanzitutto tranquillizziamo tutti: il governo ha impugnato alcune norme, di natura tecnica e abbastanza complesse, della legge di Stabilità regionale 2023 dando tuttavia il via libera sia al ‘Collegato alla legge di stabilità regionale 2023’ sia al ‘Bilancio di previsione 2023-2025’ approvati dal Consiglio regionale lo scorso 23 dicembre”. Il presidente dell’assemblea legislativa veneta, Roberto Ciambetti, commenta quello che ha chiamato “un atto, non irrituale anzi, di confronto tra la Regione e lo Stato: la Regione del Veneto difende le proprie prerogative e lo ha fatto in questi anni con proposte per molti aspetti nuove, moderne, comunque tese a valorizzare la regionalità”.“Il legislatore, cioè il Consiglio regionale, deve avere il coraggio dell’innovazione anche se ciò suscita il confronto con lo stato: la Corte Costituzionale è l’arbitro di questo confronto e spesso il Veneto, come ha ben ricordato il presidente Zaia, ha visto riconosciute le proprie ragioni. In questo caso siamo davanti al recupero di somme frutto di controlli fiscali: materia controversa, di non semplice approccio, che merita certamente un approfondimento e anche il confronto leale tra le istituzioni. In questo caso, non siamo di certo davanti a una questione politica: il tema, e lo dico con l’esperienza di chi da assessore al Bilancio regionale ebbe spesso confronti anche aspri con l’esecutivo romano, è tecnico e merita sicuramene un approfondimento, senza mai dimenticare, per altro, che quei soldi recuperati noi vogliamo reinvestirli in servizi per i veneti”.