Fvg, Fedriga: mia lista non si contrappone a partiti centrodestra

Venerdì 17 febbraio 2023 - 21:48

A Gorizia la presentazione dei candidati al Consiglio regionale

Gorizia, 17 feb. (askanews) – “La lista civica Fedriga Presidente non è una forza politica che si contrappone ai partiti della coalizione di centrodestra ma, al contrario, intende offrire un’opportunità in più agli elettori del Friuli Venezia Giulia, nel solco del pragmatismo adottato dall’amministrazione regionale negli scorsi cinque anni”. Lo ha sottolineato il candidato alla presidenza della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, nel corso del suo intervento di questa sera alla Sala Bassi di Gorizia, in occasione della presentazione dei candidati della lista Fedriga Presidente al Consiglio regionale.“Un pragmatismo – ha rimarcato Fedriga – che si esplicita non attraverso slogan, bensì per mezzo di azioni concrete che, volendo citare solo due esempi, hanno portato il nostro territorio a imporsi al secondo posto, nel 2021, nella classifica dell’export pro capite e, nel 2022, a vantare il più basso differenziale occupazionale tra uomini e donne di sempre”.“Non è quindi un caso se, nella circoscrizione di Gorizia, il 60% dei nostri candidati siano donne: una decisione – ha spiegato Fedriga – che premia in primo luogo la qualità delle candidate, ma al contempo voluta per rimarcare un approccio che rifugge proclami di breve durata e abbraccia, al contrario, scelte di prospettiva capaci di dare risposte credibili al territorio”.“Il tutto – ha concluso il candidato di centrodestra – con l’auspicio di garantire al Friuli Venezia Giulia una squadra di governo compatta anche per i prossimi cinque anni, nell’esclusivo interesse delle nostre famiglie e delle nostre imprese”.