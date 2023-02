Fnsi, Zaia: buon lavoro a Di Trapani

Venerdì 17 febbraio 2023 - 16:40

"Grazie a Giulietti"

Venezia, 17 feb. (askanews) – “Esprimo le mie più vive felicitazioni a Vittorio Di Trapani, eletto oggi presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, che estendo alla nuova segretaria nazionale Alessandra Costante. Ad entrambi auguro buon lavoro nel nuovo ruolo che rappresenta tutta la categoria giornalistica in un momento storico in cui è chiamata a mantenere sempre più elevato il riconosciuto livello di professionalità al fine di una corretta informazione dei cittadini. Un ruolo che Beppe Giulietti in questi anni ha saputo portare avanti con valore, ricordando in tutte le sedi come la stampa sia un importante e fondamentale presidio di democrazia e libertà. Nel salutarlo, esprimo il mio grazie anche per la sua vicinanza verso il Veneto mai venuta meno”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si congratula con i professionisti eletti durante i lavori del 29° congresso del Sindacato dei giornalisti tenutosi a Riccione.“Un augurio particolare di buon lavoro – aggiunge il Governatore – desidero formularlo anche ad Alessandra Vaccari, Elena Chemello, Monica Andolfatto, Alessio Antonini ed Efrem Tassinato che insieme formano la pattuglia di giornalisti veneti al consiglio nazionale”.