Editoria, Serracchiani (Pd): governo si attivi per testate Gedi

Venerdì 17 febbraio 2023 - 12:27

Sciopero giornali Triveneto

Trieste, 17 feb. (askanews) – “Chiediamo al governo di attivarsi con la proprietà per chiarire la situazione delle testate del gruppo Gedi nel nordest e avere rassicurazioni sul mantenimento e l’implementazione della qualità di una rilevante fetta dell’informazione in un territorio strategico. Il ruolo assolto dalle testate radicate in Veneto e Friuli Venezia Giulia è storico e questi quotidiani rimangono un punto di riferimento che non può venire meno per i cittadini e le categorie: eventuali passaggi di proprietà non possono essere sottomessi solo a logiche finanziarie e devono tenere conto dell’interesse pubblico dei mezzi d’informazione e anche dei benefici goduti attraverso l’erogazione di risorse pubbliche”. Lo dichiara la capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Debora Serracchiani, in merito alle voci che danno per imminente la vendita delle testate del Nord Est del gruppo Gedi, ovvero Il Piccolo, Messaggero Veneto, Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, a cui dovrebbe aggiungersi la Gazzetta di Mantova. Testate che oggi vedono i giornalisti in sciopero.