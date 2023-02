Editoria, Fedriga: vicenda Gedi trovi buona composizione

Venerdì 17 febbraio 2023 - 16:10

"Ruolo essenziale rivestito dal Gruppo"

Trieste, 17 feb. (askanews) – L’auspicio che la vicenda del Gruppo Gedi possa trovare una composizione soddisfacente è stato espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Ciò in relazione al ruolo essenziale rivestito dal Gruppo nell’informazione del Nord Est. Testate di grande professionalità che rappresentano strumenti preziosissimi per conoscere e decidere, quindi per garantire le espressioni e il libero gioco democratico all’interno della comunità – a parere del governatore -, devono poter riuscire a trovare un equilibrio nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori” afferma Fedriga, che aggiunge: “L’Amministrazione regionale è attenta e disponibile a favorire ogni sviluppo positivo per la parte che il suo ruolo consente”.