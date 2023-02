Dl crediti, Majorino(Pd): Fontana apra subito negoziato con Governo

Venerdì 17 febbraio 2023 - 12:45

Occorre "tutelare davvero le imprese lombarde"

Milano, 17 feb. (askanews) – “Chiedo a Fontana di aprire subito un negoziato con il Governo e di tutelare davvero le imprese lombarde”. Così in una nota Pierfrancesco Majorino, già candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Lombardia, rivolto al presidente della Regione, Attilio Fontana, in relazione al dl crediti sui bonus edilizi.“Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito decisa con decreto legge dal governo rischia di provocare danni enormi sia in termini di posti di lavoro, sia di imprese a rischio chiusura in Lombardia come in tutta Italia. Stiamo parlando di famiglie che rischiano di trovarsi sul lastrico” ha osservato l’esponente del Pd.“Ance a livello nazionale è da ottobre che aspetta una risposta alla proposta di soluzione avanzata con l’Associazione Bancaria Italiana e Giorgetti decide di intervenire con un blitz attraverso un decreto legge a poche ore dopo il voto. Guarda caso. Sino a ieri alle Regioni e ai Comuni potevano essere ceduti i crediti d’imposta. Ora, improvvisamente, non più” ha concluso facendo riferimento all’associazione delle imprese edili.