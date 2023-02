Cospito, Emiliano: su Delmastro Procura non è d’accordo con Nordio

Venerdì 17 febbraio 2023 - 16:00

"Rivelazione segreto ufficio mossa su base indagine preliminare"

Roma, 17 feb. (askanews) – “La rivelazione del segreto di ufficio è mossa sulla base di una indagine preliminare del magistrato che ha la ragionevole sicurezza che le carte siano segretate. Se fosse avvenuto diversamente sarebbe molto grave”. Così il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, sul caso Delmastro intervenendo in collegamento con Tagadà su La7. “Da ciò emerge che la Procura competente non è d’accordo con il ministro della Giustizia, che in aula qualche giorno fa, ha detto esattamente il contrario: non c’era nessun segreto”, ha aggiunto Emiliano.