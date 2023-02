Meloni al lavoro da remoto a casa “per motivi di salute”

Giovedì 16 febbraio 2023 - 17:00

La premier in Cdm collegata. Ha annullato incontro con Metsola domani e trasfera Monaco sabato. Martedì niente Patti Lateranensi

Roma, 16 feb. (askanews) – La premier Giorgia Meloni annulla l’incontro di domani a Roma con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la partecipazione, sabato, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.La presidente del Consiglio lunedì scorso aveva avuto un attacco influenzale che l’aveva costretta a rinunciare prima alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico della scuola dei Carabinieri e martedì all’anniversario dei Patti lateranensi.Ieri Meloni era rientrata a Palazzo Chigi, ma oggi, per motivi di salute, non ha lavorato in ufficio e sta presiedendo il Consiglio di ministri in video-collegamento.