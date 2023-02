Gedi, Martella (Pd): solidarietà ai giornalisti del gruppo

Giovedì 16 febbraio 2023 - 19:22

Preoccupante incertezza sul futuro di molte testate venete

Roma, 16 feb. (askanews) -“Non può non destare preoccupazione l’incertezza che grava sul futuro delle testate giornalistiche venete, e non solo, del gruppo Gedi. Preoccupazione sia per i rischi occupazionali che per il pluralismo nell’informazione. Si tratta di testate storiche, ancorate ai territori, espressione di un legame molto forte con le comunità di riferimento. Purtroppo la crisi dell’editoria è molto profonda ed è colpevolmente sottovalutata e interessa molteplici aspetti: la diminuzione delle copie vendute, l’aumento dei costi, la precarietà del lavoro giornalistico”.Lo afferma il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd del Veneto.“Tutto questo – prosegue Martella- non ha solo risvolti economici ma interessa la qualità stessa della nostra democrazia anche sulla base dell’articolo 21 della nostra Costituzione. Auspico che si possa aprire tempestivamente un confronto tra le parti, a cui devono contribuire anche le istituzioni, per scongiurare svendite e per tutelare il patrimonio di professionalità e di qualità di queste testate”.