Giovedì 16 febbraio 2023 - 19:06

A pochi metri da dove è in corso la conferenza stampa del Governo al termine del Cdm

Roma, 16 feb. (askanews) – Allarme bomba in via dei Sabini a Roma. Gli artificieri sono al lavoro su un pacco sospetto. Proprio vicino a via dei Sabini, alla Sala polifunzionale di Palazzo Chigi, è appena iniziata la conferenza stampa del governo dopo il Cdm.