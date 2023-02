Lombardia, Santanchè: FdI traino, passati da 2 a 22 consiglieri

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 07:08

"Noi siamo il primo partito, gli italiani credono in Giorgia Meloni"

Roma, 15 feb. (askanews) – “Fratelli d’Italia è il primo parti- to ma saremo generosi con gli alleati. In Lombardia avevamo due consiglieri, oggi sono ventidue”. Così Daniela Santanchè, ministro del Turismo, in un’intervista a La Stampa, commentando l’esito delle elezioni regionali.“Le regionali erano una sorta di primo tagliando. FdI si è confermato il partito trainante della coalizione e il governo Meloni ne esce ancora più forte. Gli italiani credono in Giorgia Meloni, è indubbio che goda di grande consenso. In questi mesi ha dimostrato di saper meritare la loro fiducia. Il traino Meloni ha funzionato e non riconoscerlo vuol dire non saper leggere la politica”, ha spiegato.“Direi una bugia se dicessi che non sono contenta del primato di FdI. Siamo il primo partito e dobbiamo essere generosi con gli alleati, però naturalmente ognuno avrà il giusto peso in giunta”.“Non ho in mente cosa chiedere” per la giunta in Lombardia, “voglio prima vedere gli uomini e le donne a disposizione. Occorre una giunta forte, con le migliori personalità, per dare risposte ai lombardi e per fare ancora meglio di quanto fatto finora”. E con Fontana,troveremo un accordo”, ha sottolineato.