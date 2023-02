Lazio, Ist.Cattaneo: M5s male perché a regionali pesa radicamento

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 18:54

Va peggio in Comuni minori rispetto a politiche, contrario del Pd

Milano, 15 feb. (askanews) – Il risultato non brillante del M5s alle elezioni regionali nel Lazio riflette il peso che ancora riveste la presenza di una classe dirigente radicata sul territorio come quella del Pd. È una delle conclusioni a cui giunge l’Istituto Cattaneo, che negli ultimi 40 anni ha curato oltre cento rapporti per istituzioni pubbliche e private sulla società italiana, sulla partecipazione e l’opinione pubblica e sulle istituzioni di governo.“Si nota come il Pd vada meglio nei Comuni minori alle regionali rispetto alle politiche, al contrario di quanto accade per il Movimento 5 Stelle. Ma va detto che questa tendenza, seppure in misure molto più contenute, era già stata registrata nel 2018, nonostante che in quel caso le due elezioni si siano tenute contestualmente” si legge in un’analisi dedicata alle regionali.“Una ulteriore conferma del fatto che alle regionale pesa di più, soprattutto nei comuni minori, la presenza di una classe politica radicata e costantemente attiva nell’azione amministrativa e in una relazione diretta con gli elettori” osserva l’Istituto Cattaneo.