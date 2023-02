Friuli,Rojc (Pd): Fedriga si abitui a esistenza opposizione

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 20:27

"La par condicio è imperfetta ma sicuramente meglio del Far West"

Roma, 15 feb. (askanews) – “Fedriga si abitui al fatto che esiste un’opposizione e che suo compito è spiegare proposte ma anche di mettere in evidenza errori e limiti di chi governa. Non sembra proprio che Fedriga abbia problemi a comunicare ed è ridicolo che si lamenti di ‘denigrazioni’ inesistenti”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) replicando al presidente Fvg Massimiliano Fedriga che oggi ha criticato la par condicio e si è lamentato dell’atteggiamento dell’opposizione in campagna elettorale.“Per l’opposizione – rimarca la senatrice – deve esserci il diritto di critica e di opinione, che si accompagna alla possibilità di esprimere il pensiero in campagna elettorale, anche per chi non è insediato in tutti i livelli istituzionali dal Governo nazionale alla Regione ai Comuni. La par condicio, che pure si dribbla facilmente, non è la migliore delle leggi possibili ma quale alternativa propone Fedriga? Non possiamo certo rassegnarci – conclude Rojc – al Far West dell’informazione col più grosso che spadroneggia”.