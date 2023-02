Friuli, Fedriga: non ho intenzione denigrare avversari

Mercoledì 15 febbraio 2023 - 13:32

"Chi lo fa è perchè non ha progetti migliori"

Trieste, 15 feb. (askanews) – “Io non ho intenzione di fare una campagna elettorale denigrando gli avversari. Purtroppo ho visto che la campagna elettorale non è iniziata in questo modo però penso che la gente sia anche molto più lungimirante di quanto le forze politiche credono. Se qualcuno pensa di presentarsi all’elettore non cercando di raccontare che ha progetti migliori, ma cercando di denigrare gli avversari evidentemente ha la consapevolezza di non avere un bel progetto per questa Regione”. Così il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, sulla campagna per le Regionali, appena iniziata.