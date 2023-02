Ucraina, Ppe: respingiamo fermamente parole Berlusconi

Martedì 14 febbraio 2023 - 18:57

Non cederemo alla narrazione di Putin, Kiev ha nostro pieno sostegno

Roma, 14 feb. (askanews) – “Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l’Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno”. E’ quanto si legge in un post sul profilo Twitter del gruppo dei Popolari europei, di cui anche Forza Italia fa parte, dopo le affermazioni dell’ex premier contro Zelensky.