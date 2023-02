Sbarra: congratulazioni a Fontana e Rocca ora consolidare dialogo

Martedì 14 febbraio 2023 - 12:04

"Rafforzare partecipazione per combattere scarsa affluenza"

Roma, 14 feb. (askanews) – “Congratulazioni ad Attilio Fontana e Francesco Rocca, eletti presidenti in Lombardia e Lazio. Ora occorre consolidare il dialogo con il mondo del lavoro e il riformismo sociale per affrontare i problemi di queste due regioni e dare equità e stabilità a riforme e investimenti”. È quanto sottolinea su twitter il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra commentando i risultati delle elezioni regionali.“È allarmante il dato sulla scarsa affluenza: per fermare la crisi della rappresentanza politica bisogna rafforzare la partecipazione della società nei processi di decisione pubblica e ritrovare le ragioni di un dialogo responsabile tra schieramenti verso obiettivi comuni”, aggiunge sempre su twitter il leader della Cisl.