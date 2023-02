Renzi: è andata peggio delle attese, ma nessuna incertezza sul progetto del Terzo Polo

Martedì 14 febbraio 2023 - 20:01

"Confermata la casa comune dei riformisti"

Roma, 14 feb. (askanews) – Le regionali sono andate peggio del previsto, ma è un dato “fisiologico” per questo tipo di elezioni e resta confermata l’idea di una “casa comune dei riformisti” per le europee 2024. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua enews.“Ha vinto la destra, come tutti si aspettavano. Peccato. Buon lavoro ai presidenti Rocca e Fontana. A proposito di Terzo Polo: il risultato è peggiore delle aspettative (9% da soli in Lombardia, 5% alleati nel Lazio), ma è fisiologico per consultazioni come le elezioni regionali”.Aggiunge Renzi: “Ho ringraziato per la generosa campagna elettorale già la settimana scorsa Letizia Moratti, Alessio D’Amato e ovviamente Carlo Calenda. Il nostro destino, e la nostra destinazione, si conferma la casa comune dei riformisti in vista delle elezioni europee del 2024 dove sarà tutta un’altra musica”.E chiosa: “Mi raccomando, nessuna incertezza sul progetto del Terzo Polo. Il meglio deve ancora venire!”.Adm/Int14