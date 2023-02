Regionali, Tripodi (FI): noi stella polare dei moderati

Martedì 14 febbraio 2023 - 10:13

"Centrini sinistri fallimentari"

Roma, 14 feb. (askanews) – “Forza Italia, grazie alla chiara linea tracciata 30 anni fa dal fondatore del centrodestra Silvio Berlusconi, si conferma la stella polare dell’area moderata, continuando il trend positivo delle elezioni politiche”. Lo dichiara in una nota Maria Tripodi, sottosegretaria agli Esteri ed esponente di Forza Italia.“I centrini sinistri – afferma – si sono dimostrati tanto in Lombardia quanto nel Lazio delle operazioni fallimentari. È questo il messaggio che gli elettori hanno mandato dalla tornata delle elezioni regionali. Alla brutta copia di Calenda e company, scelgono il progetto liberale originale ben ancorato al campo del centrodestra che con Silvio Berlusconi continua ad essere decisivo per la coalizione. Siamo soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti sia al governo del Paese che nelle amministrazioni locali. A fronte di questo viene sottratta alla sinistra una regione importante come il Lazio, che dopo 10 anni di mal governo avrà finalmente una giunta pronta ad essere all’altezza delle esigenze dei cittadini”.“Ad Attilio Fontana, Francesco Rocca e ai neo consiglieri formulo i più fervidi auguri di buon lavoro”, conclude Tripodi.