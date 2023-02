Regionali, Giani: dirigenti Pd smettano autoflagellazione

Martedì 14 febbraio 2023 - 14:29

"Cinque Stelle e Terzo Polo aprano una riflessione"

Firenze, 14 feb. (askanews) – “Era largamente previsto questo risultato, lo vedevamo dai sondaggi, è un po’ il frutto di quella luna di miele e di quella fiducia che il popolo italiano dà al governo nelle due Regioni forse più densamente abitate in Italia, il Lazio e la Lombardia”. Lo ha detto il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, commentando le elezioni Regionali. “Per quanto riguarda il Partito democratico però, nonostante tanti attacchi sulla stampa e sulle televisioni, e l’autoflagellazione eccessiva di alcuni nostri dirigenti, sembrava che fosse un partito squinternato nel contesto dell’opposizione con da una parte il Movimento cinque Stelle, e dall’altra il Terzo Polo, invece è venuto fuori dai risultati che è il perno dell’opposizione e del centrosinistra che può ricostruirsi”, ha aggiunto Giani.“Noi abbiamo avuto un risultato oltre il 20% in Lazio, oltre il 22% in Lombardia, i nostri candidati hanno costruito il risultato migliore in termini di opposizione, ed il Movimento cinque Stelle ed il Terzo Polo dovrebbero riflettere perché hanno visto assottigliarsi di molto il loro risultato ottenuto alle Politiche di settembre scorso. Noi siamo il partito che tutela, di fronte alla fragilità con cui il governo di centrodestra mostra i propri comportamenti concreti, il lavoro, sanità pubblica e scuola pubblica. I cittadini che vogliono che il sistema del welfare possa essere valorizzato e potenziato nei servizi essenziali non possono che vedere nel Partito Democratico il riferimento”, ha concluso Giani.