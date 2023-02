Regionali, Fico: convinto scelte su Lazio, no cartelli elettorali

Martedì 14 febbraio 2023 - 20:29

"Serve campo identitario forte e riconoscibile"

Roma, 14 feb. (askanews) – “Dobbiamo riportare la passione in politica: in tanti nel campo progressista sono stati a casa perché non hanno creduto fino in fondo al cambiamento. Dobbiamo presentare proposte e programmi coerenti, serve questo per riportare la gente a votare e soprattutto a sentirsi parte di un progetto”. E’ quanto ha detto Roberto Fico, esponente M5s, in una intervista a Fanpage.itLa scelta nel Lazio di andare da soli? “Resto convinto della scelta, è inutile mettersi insieme come cartello elettorale quando sui temi del programma si è così divisi, penso per esempio all’inceneritore. Serve un campo identitario forte e riconoscibile”, ha concluso.