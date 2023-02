Auto, Salvini: porterò a Bruxelles richiesta di più gradualità

Martedì 14 febbraio 2023 - 18:31

"Niente regali alla Cina sulla pelle dei lavoratori italiani"

Milano, 14 feb. (askanews) – “Perchè bisogna regalare alla Cina, che è la più grande produttrice di batterie, il mercato mondiale ed europeo? Ci vuole gradualità”. Dunque “porterò a Bruxelles l’idea, penso di tutto il governo italiano ma sicuramente dei ministridella Lega, che ci vuole più gradualità. Regali alle industrie cinesi sulla pelle dei lavoratori italiani non se ne fanno, in questo momento”. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini, in una diretta su TikTok.“Se tra un anno, 5 anni, 10 anni non hai i 50mila euro per comprarti l’auto elettrica, come fai? Vai a lavorare a piedi? Mettere fuori legge l’auto diesel e benzina nell’arco di così poco tempo è una fesseria. Come è una fesseria – aggiunge riferendosi alla direttiva Case Green – sborsare migliaia di euro per mettere a norma casa loro. Ma a Bruxelles non capiscono che è un momento di crisi e in tanto non ce la fanno? E cambia le finestre, cambia la macchina, cambia l’impianto…”.