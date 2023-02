Regionali, Salvini: vince il gioco di squadra con Giorgia e Silvio

Lunedì 13 febbraio 2023 - 19:50

"Sono contento per risultato Lega"

Milano, 13 feb. (askanews) – Il risultato delle Regionali in Lazio e Lombardia “è la conferma che il gioco di squadra con Giorgia e Silvia funziona. Si chiacchierava di competizione interne, rivalità, ho sentito sia Silvio che Giorgia e siamo tutti contenti dell’affermazione della squadra”. Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a via Bellerio. “Per quel che riguarda la Lega sono molto contento, anche se mi interessa la vittoria di squadra”.