Regionali in Lombardia, affluenza al 41,6%: è la più bassa di sempre

Lunedì 13 febbraio 2023 - 18:00

Registrati 23 punti percentuali in meno rispetto a ultimo record negativo

Milano, 13 feb. (askanews) – L’affluenza alle urne registrata in questa tornata elettorale in Lombardia è la più bassa di sempre per un’elezione regionale, con il 41,6% dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.Il record negativo risaliva al 2010, quando votò il 64,6% dei lombardi. In quelle elezioni i principali candidati erano Roberto Formigoni, per il centrodestra, che fu confermato per la quarta volta presidente della Regione; e Filippo Penati per il centrosinistra. Anche allora la consultazione si svolse su due giornate, il 28 e il 29 marzo.Cinque anni fa si votò invece in una sola giornata, il 4 marzo in contemporanea con le elezioni politiche, e l’affluenza fu del 73,1%. Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, fu eletto presidente con il 49,6% dei consensi battendo Giorgio Gori, candidato del centrosinistra.Mda/Int14