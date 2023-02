Regionali, De Priamo (Fdi): premiato operato del governo

Lunedì 13 febbraio 2023 - 18:45

"In Lazio sonora bocciatura per Zingaretti e Pd"

Roma, 13 feb. (askanews) – “Le prime proiezioni profilano una larghissima vittoria alle regionali di Lazio e Lombardia per i candidati del centrodestra Rocca e Fontana. Nonostante l’alto astensionismo il risultato, anche se in in attesa dei dati ufficiali, rappresenta un importante segnale politico di consenso verso l’operato del Governo di Giorgia Meloni che esce rafforzato dal primo fondamentale test elettorale dall’inizio del mandato. Va sottolineato, inoltre, che il risultato del Lazio testimonia la sonora bocciatura di dieci anni di governo Pd e costituisce una vera svolta che apre una stagione di cambiamento e di rinnovamento nel Lazio”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.