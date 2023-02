Pd, Mazzeo: risultato Bonaccini non scontato, può crescere ancora

Lunedì 13 febbraio 2023 - 12:23

"Non c'è bisogno di una sinistra minoritaria"

Firenze, 13 feb. (askanews) – “La mozione Bonaccini vince a livello nazionale e a livello toscano con quasi il 50% dei consensi, all’interno di un’ottima partecipazione del 70%. Ringrazio tutte le iscritte e tutti gli scritti. Il risultato non era scontato, è frutto di un lavoro collettivo che credo potrà crescere ancora nelle prossime settimane”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.“Nel 2019 – aggiunge Mazzeo – Zingaretti raggiunse il 44% dei consensi nei circoli e poi il 61% nelle primarie. Abbiamo bisogno di un Partito democratico moderno, aperto, plurale che si ponga l’ambizione di tornare a vincere le elezioni. Non serve una sinistra minoritaria che non aiuta a tornare al governo del Paese”.