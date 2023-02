Nel voto dei circoli Bonaccini avanti di 20 punti su Schlein

Lunedì 13 febbraio 2023 - 07:05

Cuperlo al 7,72%, De Micheli 3,77%. Mancano Lazio e Lombardia

Roma, 13 feb. (askanews) – Nel voto dei circoli Pd, che si è concluso ieri sera, Stefano Bonaccini sarebbe di oltre 20 punti in vantaggio su Elly Schlein.Come riferisce Repubblica, le cifre messe a disposizione ieri sera dal comitato di Bonaccini (che però ancora “non sono dati ufficiali”) fotografano un 55% di consensi per il governatore e il 33,29% per la sfidante. In totale gli iscritti che hanno votato, secondo questo primo bilancio generale, erano 86.145. I congressi si sono tenuti in 2.604 circoli. Cuperlo avrebbe ottenuto il 7,72% e De Micheli il 3,77.Ancora da conteggiare i voti nei circoli in Lazio e in Lombardia, dove c’è una proroga fino a domenica prossima per la coincidenza con le elezioni regionali.Sav/Int13