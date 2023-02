Lombardia, seconda proiezione Rai: Fontana 54,4%, Majorino 33,3%

Lunedì 13 febbraio 2023 - 16:48

Moratti al 10,7%

Roma, 13 feb. (askanews) – La seconda proiezione del consorzio Opinio per la Rai sulle regionali in Lombardia registra per il candidato del centrodestra Attilio Fontana il 54,4% dei consensi, con il 55,8% per la coalizione. Al candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino 33,3%, alla coalizione il 31,9%; infine Letizia Moratti con il 10,7%, lo stesso per la coalizione 10,7%.Il campione scrutinato è del 12%.