Lombardia, Iv a Gori: dopo tuo risultato eviterei dare colpa a altri

Lunedì 13 febbraio 2023 - 16:58

Gadda: astensionismo al 60%, ragioniamo su cambio di passo radicale

Roma, 13 feb. (askanews) – “Giorgio Gori abbi pazienza, ma dopo il tuo risultato del 2018 forse eviterei di dire sempre agli altri che devono fare. Con astensione al 60% forse bisognerebbe iniziare a ragionare su un cambio di passo radicale della politica, nel campo riformista però. Non certo con il M5S”. Lo scrive su Twitter Maria Chiara Gadda, deputata e coordinatrice di Italia Viva in Lombardia, replicando al sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha bollato come “una sciocchezza” la scelta del Terzo polo di correre da solo in Lombardia candidando Letizia Moratti.