Lunedì 13 febbraio 2023 - 16:59

Governatore lascia sede Lega e si sposta al suo comitato elettorale

Milano, 13 feb. (askanews) – Attilio Fontana esprime “grande soddisfazione” per la conferma alla guida della Regione Lombardia: “I lombardi hanno capito”, dice lasciando la sede della Lega in via Bellerio per spostarsi al suo comitato elettorale.