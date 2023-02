Lombardia, Fontana: astensionismo, basta delegittimare politica

Lunedì 13 febbraio 2023 - 18:29

Cercherò di capire perché si verifichi e di coinvolgere cittadini

Milano, 13 feb. (askanews) – L’astensionismo è “un aspetto che deve essere valutato con attenzione” perché “finora se ne è sempre parlato ma si è fatto molto poco”. Ma “da questa legislatura da parte mia ci sarà attenzione per capire perché questo si verifichi e per cercare di coinvolgere i cittadini nelle scelte da fare”. Lo ha detto Attilio Fontana, nettamente in testa alla conta dei voti per la sua conferma a presidente della Regione Lombardia, in conferenza stampa a Palazzo Pirelli.Per affrontare la questione, ha detto Fontana, occorre “innanzitutto smettere di delegittimare la politica. La politica deve essere valutata per il ruolo che deve rivestire all’interno di una democrazia”. E quindi occorre, ha aggiunto, “essere più vicini ai cittadini e fargli capire che le loro scelte e il loro voto sono importanti. Penso che questo buon risultato sia determinato dal fatto che io ho sempre dialogato con tutti, con tutte le componenti della regione”.