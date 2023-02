Lombardia, Fedriga: per Fontana un’importante riconferma

Lunedì 13 febbraio 2023 - 18:21

Complimenti anche a Rocca per la vittoria nel Lazio

Roma, 13 feb. (askanews) – “Congratulazioni al presidente Fontana per aver ottenuto un’importante riconferma in Lombardia, espressione dell’ampio apprezzamento dei cittadini nei confronti dell’operato suo e dell’Amministrazione da lui guidata a dispetto dei numerosi e pretestuosi attacchi subiti, anche sul piano personale, in questi difficili anni segnati dalla pandemia. Complimenti vivissimi anche al neo presidente Rocca, cui auguro di affrontare con la giusta determinazione il prestigioso quanto delicato incarico assegnatogli dai cittadini del Lazio”. Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commentando il voto per il rinnovo delle amministrazioni regionali in Lombardia e in Lazio.