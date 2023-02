Lombardia, exit poll Rai: Fontana in largo vantaggio su Majorino

Lunedì 13 febbraio 2023 - 15:10

Presidente uscente stimato fra il 49,5 e il 53%, rivale Pd 33-37%

Roma, 13 feb. (askanews) – Il presidente uscente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, candidato dal centrodestra alla rielezione, è stimato fra il 49,5 e il 53 per cento, con un largo vantaggio sul rivale principale, Pierfrancesco Majorino candidato da Pd e 5 stelle, valutato fra il 33 e il 37 per cento dall’exit poll Opinio per la Rai diffuso dal Tg1. Letizia Moratti, candidata del terzo polo, avrebbe ottenuto fra il 9,5 e il 13,5 per cento; ultima Mara Ghidorzi di Unione popolare, stimata fra l’1 e il 3 per cento.