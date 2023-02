Lazio, Rocca: partiamo subito con la giunta, non perdiamo tempo

Lunedì 13 febbraio 2023 - 18:48

Seguirò la sanità molto da vicino

Roma, 13 feb. (askanews) – La formazione della giunta deve essere “parte di un ragionamento insieme a tutta la coalizione, l’ultima volta ci sono voluti una ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno”. Lo ha detto il neo eletto presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, parlando dal palco del comitato elettorale.“Sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione”, ha spiegato a chi gli chiedeva se tratterrà la delega alla sanità. Da parte di tutti fin da subito “ho sentito tanta voglia di fare tanto bene, ho delle idee che dovrò esporre, non mi sembra corretto farlo in questa sede prima che con la coalizione”.La prima delibera? “Sicuramente – ha risposto Rocca – revocare quella delibera che ha regalato duemila ettari di tenuta agricola al comune di Roma a un canone surreale. Altro intervento, ‘le liste d’attesa’ mentre sul numero unico è una decisione che sicuramente si deve prendere e si prenderà, poi sicuramente quello è un servizio”.