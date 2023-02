Lunedì 13 febbraio 2023 - 16:48

Lazio, Rampelli: la sinistra è in crisi

In questo momento non è in grado di garantire l'alternanza







Roma, 13 feb. (askanews) – “C’è un dato a sinistra che è una stra-sconfitta, ed è un elemento con cui dobbiamo fare i conti. C’è una crisi a sinistra. Non voglio entrare nel merito delle questioni interne del Pd, non mi interessano. Ma dal punto di vista di una persona impegnata politicamente dico che la democrazia è tale se c’è alternanza. In questo momento la sinistra non è in grado di garantire l’alternanza”. Così Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, dal comitato di Francesco Rocca per seguire lo spoglio elettorale presso il salone delle Fontane all’Eur.