Lazio, Rampelli (FdI): se dati confermati risultato significativo

Lunedì 13 febbraio 2023 - 15:27

Anche Donzelli al Salone delle Fontane

Roma, 13 feb. (askanews) – “Se gli exit poll saranno confermati, con Rocca tra il 50 e 54 per cento, sarebbe per noi un risultato molto significativo”. Lo ha detto l’esponente di Fdi Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, parlando con i giornalisti al Salone delle Fontane all’Eur, dove il centrodestra è in attesa del risultato del voto per l’elezione del presidente della regione Lazio. Francesco Rocca potrebbe essere il nuovo governatore della Regione.Quanto all’astensionismo, “credo abbia penalizzato tutte e tre le proposte messe in campo dai candidati”, ha detto Rampelli.Intanto è giunto anche Giovanni Donzelli, commissario della federazione di FdI a Roma.