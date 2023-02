Lazio, Mollicone (Fdi): ora rivoluzione linee culturali in Regione

Lunedì 13 febbraio 2023 - 18:29

Bocciati Zingaretti e D'Amato. Attiveremo pubblico-privato

Roma, 13 feb. (askanews) – “La Regione Lazio può diventare un hub strategico culturale e cinematografico per tutta la Nazione. Se per la giunta Zingaretti la cultura non ha avuto in questi anni un ruolo nevralgico, sottovalutata dall’amministrazione uscente, quasi non ci fosse consapevolezza del suo profilo industriale, della capacità di generare e attivare forze economiche, del suo ruolo come strumento di inclusione e di rilancio dell’occupazione, per noi non sarà così. Le linee culturali della giunta Zingaretti-D’Amato sono state bocciate dagli elettori”. Lo scrive in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera, deputato e responsabile Cultura e Innovazione di Fdi Federico Mollicone.Le “principali istituzioni culturali regionali saranno parte di una rivoluzione ‘dolce’ nelle dirigenze, che premierà il merito e la competenza – afferma Mollicone – Attiveremo circuiti pubblico-privati per i beni culturali e coinvolgeremo lo spettacolo dal vivo”.Per il settore del cinema, “dopo anni di declino, si profila una grande opportunità per Cinecittà, con i 300 milioni di euro del Pnrr, e sarà indispensabile che la Regione sia coinvolta, non solo per la riqualificazione delle aree urbane circostanti, ma anche per l’individuazione delle prospettive idonee a farla tornare Capitale della produzione cinematografica e avanguardia nel settore delle nuove tecnologie. Va strutturato un unico circuito tra Cinecittà, Festival del Cinema, circuito cinematografico, coniugando produzione, distribuzione, rappresentazione. Il Festival del Cinema riguardi tutta la Città, con i luoghi mitopoietici, fra Via Veneto, Cinecittà, le sale cinematografiche anche nelle periferie”, prosegue.Mollicone elenca: “Istituiremo una task force per incentivare l’approdo nel Lazio delle produzioni cinematografiche, fornendo un ambiente amministrativo trasparente ed efficiente alle grandi società cinematografiche. Porteremo avanti la proposta di istituire un Campus per le nuove professioni cinematografiche – aggiunge Mollicone – per riportare l’Italia come Capitale della cinematografia, sia come ‘importatrice’ di grandi produzione che ‘esportatrice’ di talenti delle professioni delle maestranze, della produzione, della regia e della scenografia”.“Sarà fondamentale – conclude – investire anche nel teatro e nei grandi eventi; rendere, di nuovo, Roma e il Lazio un centro culturale riconosciuto in tutto il mondo. Alla Regione Lazio sosterremo cinema e teatri. Va rivisto il FUS regionale per i teatri privati aumentandone i fondi, sostenuta la fruzione nei cinema e teatri. Sperimenteremo la detrazione del consumo culturale a livello regionale. Attiveremo un Fondo speciale per sostenere e potenziare gli investimenti nelle produzioni teatrali con un respiro internazionale”.